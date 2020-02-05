Гонки "Горячий лед - 2020" вступают в завершающую фазу

9 февраля на стадионе "Заря" в Боровой состоится третий этап легендарных гонок, собирающих лучших пилотов Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы соревнований. Сезон проходит не совсем привычно – отсутствуют снег и лед. Но это не является препятствием для спортсменов и зрителей, которые собираются каждые две недели на этапах чемпионата Беларуси по треку.

Гонки "Горячий лед" проходят в рамках чемпионата Беларуси уже 21 год подряд. Первым победителем соревнований был минчанин Андрей Погоцкий, работающий ныне инструктором в школе контраварийной подготовки. Он и сегодня помогает начинающим пилотам осваивать азы автоспорта, готовя их к соревнованиям. За все годы наибольшее количество раз победителями "Горячего льда" становились Сергей Выдронок и Сергей Лапицкий. Оба продолжают выступать и имеют шансы еще не раз выиграть зимние гонки по треку.

Организаторы чемпионата: редакция газеты "Автодайджест" и республиканский ДОСААФ.

Гонки пройдут 9 февраля в 12:00 на стадионе "Заря" в Боровой. Вход – платный.

Партнер соревнований компания – "ПС авто групп".

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство.