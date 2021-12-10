Гонку с препятствиями Bison Race планируют провести в Бресте в 2022 году

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте летом 2022 года планируют провести международный забег Bison Race, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Такую гонку в областном центре намерены провести впервые. Она запланирована на 10 июля. Стартовый и финишный городок будет находиться рядом с парковкой у "Звезды" - главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Трасса проляжет вдоль реки Мухавец. Часть маршрута будет проходить по экологической тропе, остальная дистанция - по городской набережной.

Участникам предложат преодолеть более 5 км. На дистанции бегунов будет ожидать свыше 20 препятствий различной сложности. В гонке смогут принять участие профессиональные спортсмены и любители бега. Оборудуют и детскую трассу протяженностью от 1 км до 2 км.

"Bison Race в Беларуси проводят с 2015 года. В основном гонка проводится на закрытой территории. Мы предложили организаторам проложить маршрут по набережной, чтобы за соревнованиями могли понаблюдать зрители. Ориентировочно ожидается около 1,5 тыс. участников, - рассказала Олеся Округ. - Брест из-за пандемии соскучился по большим спортивным мероприятиям. Гонка же пройдет летом, на свежем воздухе". Начальник отдела спорта и туризма добавила, что спортгородок специально приблизят к Брестской крепости. Это уже становится городской традицией: многих атлетов привлекает возможность стартовать на фоне знаковой достопримечательности.

Регистрация для участия должна начаться 10 декабря 2021 года.-0-