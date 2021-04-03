"Горизонт" и "Ника" вышли в финал женской Европейской баскетбольной лиги

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно определились финалисты женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем полуфинале вице-чемпионки Беларуси баскетболистки минского "Горизонта" обыграли украинский "Прометей" из города Каменское с результатом 84:73 (24:20, 24:23, 20:18, 16:12). Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.

Во втором полуфинальном поединке российская "Ника" из Сыктывкара переиграла латвийский клуб ТТТ из Риги - 72:64 (23:17, 16:16, 15:11, 18:20).

Завтра "Горизонт" и "Ника" встретятся в матче за главный приз, а "Прометей" и ТТТ поспорят за бронзу.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились рижский ТТТ и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В решающем поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В прошлом сезоне соревнования не завершились в связи с пандемией коронавируса.-0-