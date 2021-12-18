"Горизонт" стал вторым финалистом Кубка Беларуси по баскетболу среди женщин

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, который проходит в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА

Сегодня во втором полуфинальном матче нынешние обладательницы Кубка страны разгромили "Гомельских рысей" с перевесом в 45 очков - 87:42. Соперником команды Натальи Трофимовой в завтрашнем финальном поединке будут баскетболистки "Цмокі-Мінск", которые в первом полуфинале с огромным трудом одолели гродненскую "Олимпию" с минимальным преимуществом - 84:83.

Также завтра неудачники полуфинальных баталий - "Олимпия" и "Гомельские рыси", определят бронзового призера кубкового турнира.

После окончания соревнований будет определен самый ценный игрок кубкового розыгрыша, а также лучшие нападающая, центровая, защитница, лучшая молодая баскетболистка и обладательница приза зрительских симпатий. В фойе молодечненского спорткомплекса "Олимпик-2011" организовано голосование, в котором принимают участие все желающие, которые хотят отдать голос за свою фаворитку.

В решающем матче прошлого кубкового розыгрыша баскетболистки "Горизонта" разгромили столичный клуб "БДУ-Цмокi" с более чем двукратным перевесом в счете - 87:43. Обладательницами бронзы стали баскетболистки гродненской "Олимпии", одолевшие "Цмокi-Мiнск" с перевесом всего в четыре балла - 76:72.

Заключительный этап мужского Кубка Беларуси пройдет 22-23 декабря в Минске. В полуфиналах действующие владельцы трофея "Цмокi-Мiнск" встретятся с могилевским "Борисфеном", а баскетболисты "Гродно-93" будут соперничать с витебским "Рубоном". В прошлом сезоне баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали свой 12-й подряд Кубок страны, обыграв в финале "Борисфен" - 83:79, в матче за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.-0-