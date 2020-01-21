"Горячий лед" - 2020 состоится в любую погоду!

Какой бы не была зима, но календарь чемпионата 2020 года по трековым гонкам будет соблюдаться. "Горячий лед" - зимняя фаза чемпионата Беларуси, состоит из четырех этапов. Впереди еще три, а ближайший этап пройдет в Боровой уже 26 января.

Организаторы и спортсмены очень надеются, что зима все- таки, придет в Беларусь, и удастся погонять по ледовому покрытию стадиона "Заря". Первый этап прошел по сокращенной программе, ввиду "нелетной" погоды. Но участники класса "Легенды СССР" не побоялись выехать на трек и показали, что и на заднем приводе можно красиво бороться и побеждать.

Теперь предстоит продолжение соперничества, причем независимо от погодных условий, гонка состоится! Есть большие надежды, что дождей не будет, и трасса сможет выдержать соревнования нескольких классов автомобилей. А это – "Лайт", "Легенды СССР" и "Юниор". Конечно, это скажется на продолжительности гонки, поэтому зрителям нужно запастись надувными "ватрушками", чтобы устроиться поудобнее на стадионе, а не стоять на ногах 3 часа.

Зрители увидят продолжение борьбы между Никитой Ивановым и Сергеем Лапицким, Игорем Якубовичем и Кириллом Яловицыным… Но трековые гонки всегда носят непредсказуемый характер по причине обилия контактной борьбы. А это значит, что только финальный заезд расставит все точки. А первым окажется тот, кто лучше рассчитает свои силы и сбережет технику для решающего заезда! Тактика опытных пилотов- попасть в финал, а уже там выложиться "в полный газ"!

Зрителей ждут не только интереснейшие заезды, полные драматической борьбы, но и подарки от партнеров чемпионата- компании "Машпищепром" и "Евромеханика". Чипсы "Мира" за несколько лет партнерства уже хорошо знакомы как маленьким, так и взрослым зрителям.

Начало соревнований в 12:00.

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