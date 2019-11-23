Горнолыжница Мария Шканова не квалифицировалась во вторую попытку этапа КМ в Финляндии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова не смогла квалифицироваться во вторую попытку на этапе Кубка мира в финском Леви, где спортсменки состязались в слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Время белорусской спортсменки после первой попытки – 1 мин. 02,82 сек. не позволило ей продолжить турнирную борьбу. Выиграла соревнования в слаломе американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, которая в сумме двух попыток показала время 1 мин. 57,57 сек. Второе место заняла швейцарка Венди Холденер, уступившая американке 1,78 сек.

Бронза у австрийки Катарины Труппе, приехавшей на финиш через 1,94 сек. после победительницы.- 0-