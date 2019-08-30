"Городея" и "Дняпро" откроют программу 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольном чемпионате Беларуси начнется 20-й тур. Его откроют футболисты "Городеи" и могилевского "Дняпра", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Городейская команда в пяти последних матчах проиграла лишь однажды, одержав две виктории и дважды сыграв вничью, что позволяет ей занимать 7-е место в турнирной таблице. Могилевчане в прошлом туре прервали шестиматчевую серию поражений, одолев на своем поле "Минск" (1:0), и теперь полны желания развить успех и подняться с 15-й позиции.

Лидер первенства брестское "Динамо" в субботу, 31 августа, сыграет в гостях у мозырской "Славии". Также в последний день лета футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Витебска", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с "Ислочью".

Еще три поединка состоятся в первый осенний день. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Минска", занимающий третье место солигорский "Шахтер" встретится в Минске с "Энергетиком-БГУ", а в Гродно местный "Неман" примет футболистов минского "Динамо".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 45 очков (18 матчей), БАТЭ - 43 (17), "Шахтер" - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 34 (18), "Ислочь" - 33 (19). Внизу таблицы минское "Торпедо", завершившее сезон из-за финансовых проблем, "Дняпро" набрал 13 очков, у "Гомеля" на один балл больше, 15 очков у "Энергетика-БГУ".

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук из "Гомеля", забивший 11 мячей.-0-