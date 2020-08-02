"Городея" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" и минского "Энергетика-БГУ" сыграли вничью - 1:1, в последнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине встречи в Городее зрители не увидели забитых мячей. После перерыва, на 63-й минуте игры Ян Сенкевич вывел хозяев вперед, а через пять минут Василий Совпель сравнял результат.
Результаты остальных матчей прошедшего тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов) - 3:2, "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район) - 2:4, "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск) - 0:3, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 1:0, "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Минск" - "Рух" (Брест) - 0:1.
Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (20), "Неман" - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Энергетик-БГУ" - 30 (20), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Ислочь" - 29 (20), "Рух" - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Смолевичи" - 14 (19), "Белшина" - 13 (20).
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.
В следующем туре встречаются:
6 августа
"Белшина" - "Слуцк", "Шахтер" - "Динамо" (Брест);
7 августа
"Витебск" - "Ислочь", "Динамо" (Минск) - "Смолевичи";
8 августа
"Минск" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Неман", "Рух" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Городея".-0-