"Городея" и "Минск" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" сыграли вничью с "Минском" (1:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме соперники обменялись голами - на 20-й минуте Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а еще через 24 минуты сербский легионер хозяев Лазар Сайич восстановил равновесие. После перерыва результат не изменился.
Также сегодня лидеры первенства футболисты "Слуцка" проиграли на своем поле минскому "Энергетику-БГУ" - 1:2. В составе победителей голевой дубль оформил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев, реализовавший два пенальти. Он возглавил список лучших бомбардиров, забив 6 мячей.
Еще два матча состоятся 9 мая: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) - "Рух". Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).
Турнирное положение после семи туров: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ" - 15, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь" - 12, "Шахтер", "Городея" - по 11, "Славия", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-