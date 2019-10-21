"Городея" победила "Энергетик-БГУ" в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" обыграли на своем поле минский "Энергетик-БГУ" со счетом 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой встрече команды заработали 9 желтых карточек на двоих. Арбитр Андрей Василевич вынес 5 предупреждений хозяевам и 4 - гостям. Единственный гол забил Артем Архипов, отличившийся на 23-й минуте игры.

Фото ФК "Городея"

Результаты остальных матчей 25-го тура: "Динамо" (Брест) - "Слуцк" - 3:2, БАТЭ (Борисов) - "Гомель" - 1:1, "Дняпро" (Могилев) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:0, "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район) - 1:3, "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно) - 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 64 очка (25 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 54 (24), "Динамо" (Минск) - 45 (24), "Ислочь" - 41 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25).

Гонку бомбардиров возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), забивший 14 мячей.

Матчи 26-го тура пройдут 25-27 октября. Центральным станет поединок в Солигорске, где 27 октября "Шахтер" примет БАТЭ.-0-