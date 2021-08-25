Городок примет второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона пройдет 28-29 августа на лыжероллерной трассе в Городке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.





На состязания планируют приехать около 200 биатлонистов четырех возрастных групп - 2003-2010 годов рождения. Они определят лучших в индивидуальном и командном зачетах. В первый соревновательный день девушки и юноши на лыжероллерах будут бороться в масс-стартах на различных дистанциях. 29 августа они поучаствуют в смешанных эстафетах - самые младшие проверят себя в кроссе, винтовки их будут ждать на огневых рубежах.





Перед стартом второго этапа Кубка БФБ лидерами индивидуального зачета среди биатлонистов старшей возрастной группы (2003-2004 годов рождения) являются Алексей Логвинов и Елена Кулак. В категории спортсменов 2005-2006 годов рождения больше всего очков набрали Павел Мацуль и Кристина Куделко, 2007-2008 годов рождения - Павел Жигалко и Анастасия Титова. В младшей возрастной группе (среди биатлонистов 2009-2010 годов рождения) лидируют Артем Чапкевич и Дарья Михайлова. В командном первенстве лидируют биатлонисты из Витебской области, набравшие 1081 очко. Следом за ними располагаются коллективы Минской области (941), Гродненской (860), Могилевской (817), Минска (798), Гомельской (695) и Брестской (462) областей.





Следить за соревнованиями можно будет на Youtube-канале Белорусской федерации биатлона. Также желающие смогут прийти на состязания и поболеть вживую, вход свободный.





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Лыжероллерная трасса в Городке расположена в урочище Воробьевы горы, ее открыли в 2015 году. Протяженность кругов трассы - 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км и 1,5 км. Ширина полотна - 7 м. Это самая большая среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях.-0-