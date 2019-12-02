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02 декабря 2019, 18:38

Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" стартовали в Минске

Фото "Минск-Новости"
Фото "Минск-Новости"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи городских соревнований турнира "Золотая шайба" стартовали на арене специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма Мингорисполкома. В состязаниях участвуют юные любители хоккея 2003-2005 годов рождения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 2 по 6 декабря пройдут поединки групповой стадии. В квинтете А играют команды из Советского, Центрального, Первомайского, Октябрьского и Московского районов столицы. В квартете В за выход в финал сражаются юные хоккеисты из Партизанского, Фрунзенского, Заводского и Ленинского районов. Полуфиналы пройдут 9 декабря. На следующий день состоится финал и игра за третье место. В республиканский этап состязаний, который будет проводиться во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, выйдут дружины - участницы решающего поединка.

Сегодня были зафиксированы следующие результаты: Центральный район - Московский район - 3:0, Первомайский район - Октябрьский район - 4:8, Партизанский район - Ленинский район - 7:3.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе Александра Лукашенко. Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Республики Беларусь, Президентский спортивный клуб, Белорусский республиканский союз молодежи, Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

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