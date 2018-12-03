Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" стартуют в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские соревнования по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба" стартуют сегодня в Минске на льду "Чижовка-Арены", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В матчах отборочного этапа турнира примут участие девять дружин. Во время церемонии открытия состоится представление команд и символичное вбрасывание, перед участниками выступит лауреат многочисленных песенных конкурсов Екатерина Шумская. Первыми на лед малой площадки арены выйдут игроки команд "Грифоны" и "Олимпия". Победитель и призеры городского этапа определятся 11 декабря. Финалисты получат право сыграть в решающей стадии республиканского турнира "Золотая шайба", который пройдет одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" проводятся уже в 21-й раз с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО "БРСМ".-0-