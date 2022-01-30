Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" в младшей группе стартуют в Минске 31 января

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" стартуют 31 января, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

На базе СДЮШОР Олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках пройдут ледовые баталии в дивизионе А младшей возрастной группы (2007-2008 годов рождения).

"Традиционно в феврале девять команд - победителей районных соревнований по хоккею покажут свои силы в финале городских соревнований "Золотая шайба". В этих соревнованиях играют исключительно любители, а это значит, что сейчас у ребят есть реальная возможность проявить себя и получить шанс стать профессионалом", - отметили организаторы.

В торжественном открытии с праздничной программой примут участие почетные гости.

Финалисты городского турнира обеспечат себе пропуск на республиканские соревнования "Золотая шайба" на призы Президента.-0-