Государство заботится о здоровье нации - Казусенок

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заботится о здоровье нации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал белорусский самбист, многократный чемпион и призер мировых и континентальных форумов Андрей Казусенок.

"В Беларуси всегда приветствовался и популяризировался здоровый образ жизни. Государство всячески поддерживает и пропагандирует спорт. И это очень правильно. Я тоже поддерживаю такую политику и по возможности участвую в мероприятиях: передаю опыт, мотивирую на занятие физкультурой и спортом. Мне хочется, чтобы как можно больше людей начинали заниматься спортом, а атлеты передавали свой опыт. С каждым годом увеличивается количество массовых мероприятий для детей и взрослых. Растет и число занимающихся спортом. Это все говорит о том, что государство заботится о здоровье нации", - сказал Андрей Казусенок.

Сейчас именитый спортсмен тренируется и готовится к продолжению соревновательного сезона. В работе Андрей Казусенок особое внимание уделяет скоростно-силовым качествам, кроссам и дыхательным упражнениям. Настрой на чемпионат Европы у самбиста боевой. По его словам, он хочет как можно быстрее выступить и доказать, что после долгого перерыва не растерял мастерство.

В планах у Андрея Казусенка также участие в соревнованиях по грэпплингу. "Я дружу с олимпийским чемпионом 2008 года японским дзюдоистом Сатоси Исии, который выступает в грэпплинге. Он приглашает меня на различные старты. Думаю, в ближайшее время удастся посоревноваться за награды и в этом виде спорта. Для меня это отличная возможность утвердиться в новом виде борьбы и почерпнуть что-то для себя", - добавил спортсмен.-0-