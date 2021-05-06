Говорцова и Лапко победили на старте теннисных турниров в США

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно провели стартовые поединки на турнирах ITF в США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На соревнованиях в Чарльстоне с призовым фондом $100 тыс. Ольга Говорцова (142-й номер мирового рейтинга) обыграла сербку Александру Крунич (218) - 6:3, 7:5. Соперницей белоруски в поединке за выход в четвертьфинал будет индонезийская теннисистка Алдила Сутджиади (401). В матче 1/4 финала парного разряда Ольга Говорцова и мексиканка Рената Сарасуа встретятся с японским тандемом Мию Като / Эри Ходзуми.

В 1/16 финала состязаний в городе Нейплс с призовым фондом $25 тыс. белоруска Вера Лапко (333) победила россиянку Алину Чараеву (446) - 6:3, 6:2. В 1/8 финала Вера Лапко встретится с представительницей США Александрой Епифановой (1098).

Сегодня в полуфинале крупного турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро лучшая белорусская теннисистка, седьмая ракетка мира Арина Соболенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей 41-е место в мировом рейтинге.

В 1/8 финала турнира во французском Сен-Мало (призовой фонд - $115 тыс.) белоруска Александра Саснович (92) сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (80).-0-