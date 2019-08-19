Говорцова и Саснович проведут матчи на теннисных турнирах в США

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки проведут сегодня матчи на турнирах в американском Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Говорцова (185-й номер мирового рейтинга) в первом раунде квалификации US Open встретится с французской теннисисткой Джессикой Понше (199).

Александра Саснович (45), которая сыграет в основной сетке открытого чемпионата США без квалификации, сегодня стартует на турнире NYJTL Bronx Open с призовым фондом $226 тыс. В матче 1/16 финала одиночного разряда ее соперницей будет словенка Полона Херцог (56). В первом раунде парного разряда Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова встретятся с дуэтом из китайского Тайбэя Хао-Чин Чань / Латиша Чань.

В основной сетке открытого чемпионата США кроме Александры Саснович выступят еще две белоруски - девятая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая сейчас 41-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. US Open-2019 пройдет на нью-йоркских кортах Флашинг Медоус с 26 августа по 8 сентября.-0-