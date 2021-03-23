Говорцова не вышла в основную сетку теннисного турнира в Майами

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (143-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку крупного турнира категории WTA 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором квалификационном раунде белоруска проиграла в двух сетах болгарской теннисистке Цветане Пиронковой (131) - 0:6, 3:6. На старте квалификации Ольга Говорцова победила итальянку Мартину Тревизан (94) - 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Еще две белорусские теннисистки - восьмая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, у которой 15-й номер в мировом рейтинге - начнут выступление с 1/32 финала. Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016). В 2019 году Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-