Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в Лексингтоне

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (135-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска уступила в трехсетовом поединке тунисской теннисистке Унс Джабир (39) - 6:3, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В 1/16 финала Ольга Говорцова победила в двух сетах американку Бетани Маттек-Сандс (358) - 7:6 (7:4), 6:1. В основную сетку этих состязаний белорусская теннисистка пробилась, пройдя два раунда квалификации.

В четвертьфинале Унс Джабир встретится с победительницей сегодняшнего матча между 11-й ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф (53). В 1/16 финала Арина Соболенко переиграла еще одну американскую теннисистку Мэдисон Бренгл (80) - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. В парном разряде белорусско-американский дуэт Арина Соболенко / Дженнифер Брэди уступил американо-польскому тандему Джессика Пегула / Магда Линетт - 4:6, 6:4, 8:10.

Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (58) завершила выступление, проиграв в 1/16 финала американской теннисистке Винус Уильямс (67) - 3:6, 2:6.

Турнир в Лексингтоне завершится 16 августа.-0-