Грабовский: хотел отдать сына в футбол, но он решил стать хоккеистом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшую роль в процессе подготовки юных хоккеистов играют его родители - такое мнение в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме" высказал генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский.

"Родители - это самое главное, что у нас есть. Благодаря им мы движемся вперед и чего-то добиваемся. У нас в стране есть хорошая возможность заниматься хоккеем и родителям нужно пользоваться этим. Но ребенок должен ходить туда не просто так, а чтобы чего-то достичь. Если уж он по-настоящему занялся этим делом, родители должны участвовать в процессе и помогать ему добиваться самых высоких результатов, как помогал мне мой отец, - отметил Михаил Грабовский. - Своего сына я хотел отдать в футбол, но он решил стать хоккеистом. Когда я прихожу на его тренировки и слушаю других родителей, то вижу, что у них не всегда есть понимание того, что именно нужно делать и куда двигаться. Поэтому я общаюсь с ними, подсказываю, как нужно поступить верно. Говорю, что не нужно спешить, все придет, надо просто реагировать спокойнее. Главное - чтобы ребенок получал удовольствие от своей работы".

Как отметил специалист, Федерация хоккея активно работает над родительским вопросом. "Совместно с минским "Динамо" была выпущена книга "Что важно знать родителям юных хоккеистов?", оттуда я даже почерпнул кое-что для себя. В частности, что не нужно использовать старые методы воспитания, ведь наши дети не такие, какими были мы. Я в детстве просто выходил на улицу и играл во дворе, а сейчас ребенку надо найти друга, чтобы играть вместе, потому что сам он никуда не пойдет", - отметил генеральный менеджер сборных.-0-