Грабовский: спорт учит трудиться и добиваться поставленных целей

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт учит трудиться, добиваться поставленных целей, быть дисциплинированным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск", многодетный отец Михаил Грабовский.

"Для меня семья, мои дети, жена, родители, и все, что связано с людьми, которые рядом, - самое главное, что есть в жизни. Безусловно, я приобщаю своих детей к спорту. Это очень важное дело. Спорт учит трудиться, добиваться поставленных целей и быть дисциплинированным. Я это все прошел и хочу передать своим детям, научить их быть ответственными и целеустремленными", - рассказал Михаил Грабовский.

Отец троих детей одним из первых поддержал семейный интернет-челлендж БРСМ "#раЗАм з бацькам", приуроченный ко Дню отца. Он провел тренировку на свежем воздухе со своей девятилетней дочерью Лили. "Рад, что принял участие в семейном спортивном челлендже одним из первых, и мы с Лили здорово, с настроением потренировались. Как только завершу монтаж ролика - размещу его в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram и передам эстафету своим друзьям", - отметил тренер.

Сегодня Белорусский республиканский союз молодежи дал старт интернет-челленджу "#раЗАм з бацькам". Проект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отношений отцов и детей, популяризацию здорового образа жизни. Для участия в челлендже необходимо создать видеоролики о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физической культурой, и до 21 июня разместить их на личных страницах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам.-0-