Гран-при Азербайджана "Формулы 1" признан самым лучшим соревнованием в 2018 году

Ведущие средства массовой информации, такие как известные английские издания The Times и The Guardian, назвали прошедшие в 2018 году гонки "Формулы 1" в Баку "самым лучшим соревнованием 2018 года", сообщает Trend .

Гран-при Азербайджана по количеству аудитории превзошел многие соревнования. За ним во всем мире следили 83 млн зрителей.

Согласно данным статистики компании-организатора гонок "Формулы 1" Formula One Management, 76% зрителей получили удовольствие от гонок в Баку. Это превысило общий показатель сезона (70%). Бакинская трасса заняла пятое место в рейтинге. Выше Бакинского городского кольца расположены лишь Великобритания (90%), Австрия (85%), Бразилия (81%) и Мексика (79%).

Согласно опросу, проведенному коммуникационной компанией "Виасат" среди зрителей скандинавских стран, Гран-при Азербайджана занял третье место после Гран-при США и Китая.

За Гран-при Азербайджана наблюдали 4,1 млн уникальных пользователей. Это является вторым самым большим показателем после Гран-при Австралии.-0-