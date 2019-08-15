Грации из 32 стран примут участие в этапе КМ по художественной гимнастике в Минске

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 граций из 32 стран примут участие в этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования пройдут во Дворце художественной гимнастики 16-18 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
Белорусскую сборную на турнире в индивидуальных видах представят Екатерина Галкина и Анастасия Салос. Выступит также команда в групповых упражнениях: Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.
Кроме белорусок за награды состязаний будут бороться многие звездные гимнастки. Среди них многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, двукратная чемпионка II Европейских игр, призер чемпионатов мира, победительница многоборья прошлого минского этапа израильтянка Линой Ашрам, призеры чемпионата мира Невиана Владинова и Боряна Калейн из Болгарии, итальянки Милена Бальдассари и Александра Аджиурджиукулезе, японка Кахо Минагава, украинка Влада Никольченко.
Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская сегодня на пресс-конференции отметила высокую готовность Дворца гимнастики к турниру. "Совсем скоро мы сможем убедиться, что этот дворец может принимать престижные яркие соревнования, - сказала она. - Каждая спортсменка, приходя в зал, понимает, что ее высшая цель - Олимпийские игры, и этот час все ближе. Наш этап поможет Екатерине Галкиной и Анастасии Салос (а запасными будут Алина Горносько и Юлия Евчик) проверить свои силы, увидеть, что исправить, приехать на чемпионат мира в Баку и завоевать лицензии в Токио".
Екатерина Галкина и Анастасия Салос выразили надежду, что домашняя обстановка арены позволит показать максимальный результат.
На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала семь наград (одну золотую, одну серебряную, пять бронзовых).-0-
Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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