Грации из 32 стран примут участие в этапе КМ по художественной гимнастике в Минске

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 граций из 32 стран примут участие в этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования пройдут во Дворце художественной гимнастики 16-18 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусскую сборную на турнире в индивидуальных видах представят Екатерина Галкина и Анастасия Салос. Выступит также команда в групповых упражнениях: Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.

Кроме белорусок за награды состязаний будут бороться многие звездные гимнастки. Среди них многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, двукратная чемпионка II Европейских игр, призер чемпионатов мира, победительница многоборья прошлого минского этапа израильтянка Линой Ашрам, призеры чемпионата мира Невиана Владинова и Боряна Калейн из Болгарии, итальянки Милена Бальдассари и Александра Аджиурджиукулезе, японка Кахо Минагава, украинка Влада Никольченко.

Во время пресс-конференции

Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская сегодня на пресс-конференции отметила высокую готовность Дворца гимнастики к турниру. "Совсем скоро мы сможем убедиться, что этот дворец может принимать престижные яркие соревнования, - сказала она. - Каждая спортсменка, приходя в зал, понимает, что ее высшая цель - Олимпийские игры, и этот час все ближе. Наш этап поможет Екатерине Галкиной и Анастасии Салос (а запасными будут Алина Горносько и Юлия Евчик) проверить свои силы, увидеть, что исправить, приехать на чемпионат мира в Баку и завоевать лицензии в Токио".

Ирина Лепарская

Екатерина Галкина и Анастасия Салос выразили надежду, что домашняя обстановка арены позволит показать максимальный результат.

Екатерина Галкина

На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала семь наград (одну золотую, одну серебряную, пять бронзовых).-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики