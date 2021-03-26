Греки и киприоты разошлись миром в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока на футбольных аренах Венгрии и Словении проходит финальный турнир 23-го молодежного чемпионата Европы, стартовал отборочный турнир следующего континентального первенства U-21, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке квалификационной группы D футболисты греческой "молодежки" в Афинах разошлись миром с кипрскими сверстниками - 0:0. В этой группе выступят и белорусские футболисты. Свой первый матч нового отборочного цикла подопечные Сергея Ясинского проведут 5 июня на своем поле против команды Кипра. А пока его команда готовится к евроквалификации. Сегодня белорусская "молодежка" нового созыва сыграет в Ереване с армянскими сверстниками, а 29 марта в Тбилиси встретится с грузинами. В группе D соперниками белорусов кроме киприотов и греков будут молодежные сборные Португалии, Исландии и Лихтенштейна.

Отборочный турнир продлится до середины июня 2022 года. Прямые путевки в финальную часть 24-го континентального первенства получат победители 9 квалификационных групп, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные 8 команд, которые финишируют вторыми, проведут матчи плей-офф за 4 оставшихся пропуска. Хозяева финального этапа молодежного Евро-2023 Грузия и Румыния освобождены от квалификации.-0-