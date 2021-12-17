Григорий Пекарский не квалифицировался в полуфинал ЧМ на короткой воде в ОАЭ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Григорий Пекарский не квалифицировался в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. Планетарный форум проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Могилевской области показал в промежуточном протоколе 23-й результат - 51,22 сек. Для того чтобы продолжить турнирную борьбу в полуфинале, необходимо было занять место не ниже 16-го. Тройку лидеров в данном виде программы составили швейцарец Ноэ Понти - 49,49 сек., россиянин Андрей Минаков - 49,60 сек. и египтянин Юссеф Рамадан - 49,66 сек.

Напомним, что сегодня в вечерней части программы пройдут финальные поединки на дистанциях 100 м брассом у мужчин и 100 м на спине у женщин. В них выступят представляющие Беларусь Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай.-0-