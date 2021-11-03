Григорий Пекарский занял восьмое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Григорий Пекарский занял восьмое место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заплыве на дистанции 100 м баттерфляем он показал время 50,60 сек. Первенствовал в данном виде программы венгр Себастьян Сабо - 49,68 сек. Серебро выиграл итальянец Микеле Ламберти - 49,70 сек. Бронза на счету Якуба Маерского из Польши - 49,86 сек.

Что касается выступления в столице Татарстана остальных спортсменов, то Анастасия Коряковская на дистанции 50 м вольным стилем заняла 11-е место. Результат спортсменки в полуфинале - 24,39 сек. Квалификационный заплыв она завершила с результатом 24,40 сек.

На дистанции 50 м на спине среди мужчин Виктор Стаселович также не попал в финал, заняв 13-ю позицию в итоговом протоколе континентального форума в данном виде программы с результатом 23,83 сек. На предварительной стадии турнира он проплыл данную дистанцию за 23,93 сек.

На дистанции 100 м брассом у женщин Алина Змушко завершила выступление после утренней части соревнований с результатом 1 мин. 06,88 сек.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде завершится в Казани 7 ноября.-0-