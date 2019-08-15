Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 августа 2019, Чт
+14°C
Ясно EUR 2.2819
USD 2.0415
RUB 3.1296
Главное
Во время совещания "Это исторический момент для региона" - Лукашенко ждет отдачи от юго-востока Могилевской области
Президент
Лукашенко требует не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ
Президент
Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина
Политика
Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас
Политика
Петришенко: важно не просто привлечь туриста, но и создать ему комфортные условия
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 10 человек
08:56 В мире
Дефиле в валенках, фестиваль красок и лазерное шоу ждут гостей фестиваля "Дрибинские торжки"
08:54 Культура
Гродненский "Неман" и молодечненское "Динамо" вышли в "Финал четырех" хоккейного Кубка Беларуси
08:45 Спорт
Белорусские мастера представят традиционные ремесла на Ягеллонской ярмарке в Люблине
08:38 Культура
В Давид-Городке восстановят памятник Воину-освободителю
08:18 Регионы
Шоу мыльных пузырей, аквагрим и мастер-классы - в Поставах пройдет инклюзивный фестиваль для детей
08:06 Регионы
Необычный памятник в честь писателя-авантюриста Сергея Пясецкого откроют на "Раковском фесте"
07:50 Культура
В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку после взлета, пострадавших нет
07:41 В мире
Маркировка обуви будет введена в ЕАЭС
07:25 Экономика
Футболисты БАТЭ и "Шахтера" проведут матчи квалификации футбольной Лиги Европы
07:10 Спорт
Александра Саснович проиграла первой ракетке мира на турнире в Цинциннати
07:07 Спорт
Лукашенко отметил схожесть подходов Беларуси и Индии в вопросах укрепления мира и безопасности
07:02 Президент
Лукашенко: Беларусь и Республика Корея продолжают углублять плодотворное взаимодействие
07:01 Президент
Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы
07:01 Общество
Картина дня: поездка Лукашенко в Могилевскую область, подготовка к выборам и находки эпохи палеолита
07:00 Общество
В Филадельфии произошла стрельба - пострадали семь полицейских
01:37 В мире
Футболисты "Ливерпуля" в четвертый раз выиграли Суперкубок
00:50 Спорт
В США девочка-подросток вошла в Twitter с холодильника
00:37 Технологии
Пластик нашли в нетронутых льдах Арктики
23:59 В мире
В Лондоне нашли бункер времен Второй мировой войны
23:33 В мире
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гродненский "Неман" и молодечненское "Динамо" вышли в "Финал четырех" хоккейного Кубка Беларуси

Спорт 15.08.2019 | 08:45

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После финиша предварительного этапа розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею стали известны все участники "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А первое место занял нынешний обладатель Кубка гродненский "Неман", который в заключительном поединке разгромил на своей арене гостей из "Бобруйска" со счетом 8:2 и набрал 17 очков. Всего на один балл отстали хоккеисты "Гомеля", которые на финише обыграли в Жлобине барановичский "Авиатор" - 4:1.

Фавориты группы В в последнем туре одержали уверенные победы на своих аренах - молодечненское "Динамо" было сильнее "Бреста" - 5:1, а солигорский "Шахтер" разгромил хоккеистов "Витебска" со счетом 11:2. В итоге у "Динамо" и "Шахтера" оказалось по 16 очков, но благодаря победе в очном поединке в "Финал четырех" прошли динамовцы.

Жеребьевка решающего этапа кубкового розыгрыша, который пройдет 17-18 августа в Орше, состоится сегодня в Минске. Кроме победителей двух предварительных групп борьбу за Кубок Салея поведут чемпион Беларуси минская "Юность" и белорусский представитель в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо". В первый день состоятся полуфинальные матчи, победители которых затем сыграют в решающем поединке, а неудачники поспорят за 3-е место.

Розыгрыш Кубка Беларуси проводится с сезона-2002/2003. С 2013 года трофей носит имя известного белорусского хоккеиста Руслана Салея, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе вместе с товарищами по ярославскому "Локомотиву". В прошлом сезоне хоккеисты "Немана" в третий раз стали обладателями Кубка, победив в финальном поединке молодечненское "Динамо" со счетом 4:2. По 5 трофеев в активе "Гомеля" и "Юности", по 2 - у минских "Динамо" и "Керамина", 1 - у жлобинского "Металлурга".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Кубок Беларуси, хоккей
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2819 BYN 2.281 BYN 2.285 BYN
USD
2.0415 BYN 2.042 BYN 2.045 BYN
RUB
3.1296 BYN 3.12 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Есть все, чтобы жить достойно" - Лукашенко пообщался с жителями Костюковичей и рассказал о причинах приезда
Все видео

Фотоновости

Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации чемпионата Европы-2021
Все фото

Инфографика

ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" Головное предприятие ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва", которое находится в деревне Косичи Быховского района Могилевской области, основано в 2013 году.
Вся инфографика
Президент
Во время рабочей поездки Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности
Лукашенко отметил схожесть подходов Беларуси и Индии в вопросах укрепления мира и безопасности
Лукашенко: Беларусь и Республика Корея продолжают углублять плодотворное взаимодействие
Политика
Лидия Ермошина Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября
Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас
Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина
Экономика
Фото из архива Маркировка обуви будет введена в ЕАЭС
Госкомимущество разблокирует акции Кохановского экскаваторного завода
ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 1,3%
Происшествия
Станция Могилев-2. Фото foto-planeta.com Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции в Могилеве
В Лунинце устанавливают причину смерти шестилетнего мальчика
На стройплощадке "Нафтана" обнаружили баллоны с неизвестным содержимым
Общество
Марианна Щеткина. Фото из архива Для достижения Целей устойчивого развития важен вклад каждого человека - Щеткина
Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Картина дня: поездка Лукашенко в Могилевскую область, подготовка к выборам и находки эпохи палеолита
Регионы
Фото из архива Шоу мыльных пузырей, аквагрим и мастер-классы - в Поставах пройдет инклюзивный фестиваль для детей
В Давид-Городке восстановят памятник Воину-освободителю
Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Гомельского района восстановлено
Технологии
Фото ifmo.ru Белорус Геннадий Короткевич в шестой раз победил на Google Code Jam
В США девочка-подросток вошла в Twitter с холодильника
Дата-центр A1 получил третий сертификат соответствия - ISO 27001
Культура
Ульяна Винник. Фото из архива Белорусские мастера представят традиционные ремесла на Ягеллонской ярмарке в Люблине
Дефиле в валенках, фестиваль красок и лазерное шоу ждут гостей фестиваля "Дрибинские торжки"
Необычный памятник в честь писателя-авантюриста Сергея Пясецкого откроют на "Раковском фесте"
В мире
Фото ТАСС При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 10 человек
В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку после взлета, пострадавших нет
В Филадельфии произошла стрельба - пострадали семь полицейских
Калейдоскоп
Фото из архива Три Спаса: традиции, приметы
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Кэти Пэрри обвинили в домогательствах
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия