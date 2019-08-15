Гродненский "Неман" и молодечненское "Динамо" вышли в "Финал четырех" хоккейного Кубка Беларуси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После финиша предварительного этапа розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею стали известны все участники "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А первое место занял нынешний обладатель Кубка гродненский "Неман", который в заключительном поединке разгромил на своей арене гостей из "Бобруйска" со счетом 8:2 и набрал 17 очков. Всего на один балл отстали хоккеисты "Гомеля", которые на финише обыграли в Жлобине барановичский "Авиатор" - 4:1.

Фавориты группы В в последнем туре одержали уверенные победы на своих аренах - молодечненское "Динамо" было сильнее "Бреста" - 5:1, а солигорский "Шахтер" разгромил хоккеистов "Витебска" со счетом 11:2. В итоге у "Динамо" и "Шахтера" оказалось по 16 очков, но благодаря победе в очном поединке в "Финал четырех" прошли динамовцы.

Жеребьевка решающего этапа кубкового розыгрыша, который пройдет 17-18 августа в Орше, состоится сегодня в Минске. Кроме победителей двух предварительных групп борьбу за Кубок Салея поведут чемпион Беларуси минская "Юность" и белорусский представитель в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо". В первый день состоятся полуфинальные матчи, победители которых затем сыграют в решающем поединке, а неудачники поспорят за 3-е место.

Розыгрыш Кубка Беларуси проводится с сезона-2002/2003. С 2013 года трофей носит имя известного белорусского хоккеиста Руслана Салея, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе вместе с товарищами по ярославскому "Локомотиву". В прошлом сезоне хоккеисты "Немана" в третий раз стали обладателями Кубка, победив в финальном поединке молодечненское "Динамо" со счетом 4:2. По 5 трофеев в активе "Гомеля" и "Юности", по 2 - у минских "Динамо" и "Керамина", 1 - у жлобинского "Металлурга".-0-