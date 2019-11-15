Гродненский "Неман" начинает борьбу за выход в финал Континентального кубка IIHF

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" сегодня начинает борьбу за выход в финал Континентального кубка IIHF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым соперником команды Сергея Пушкова станет украинский "Донбасс". Встреча двух дружин начнется в 16:00 по минскому времени. Команда, цвета которой защищают белорусские хоккеисты Степан Горячевских, Илья Коренчук, Иван Рыбчик и Александр Матерухин, стала сильнейшей в группе С предыдущего раунда розыгрыша почетного трофея. Действующие чемпионы Украины сейчас на втором месте в национальном чемпионате.

В матче чемпионата накануне отъезда в Краков "Донбасс" одержал победу на выезде над клубом "Белый Барс" (Белая Церковь) с результатом 4:0. Степан Горячевских провел всю игру и оформил "шатаут". Илья Коренчук стал автором третьей шайбы команды, а Александр Матерухин ассистировал при первом взятии ворот соперников.

Что касается "Немана", то гродненский клуб сейчас лидирует в белорусском чемпионате. Перед отбытием в Польшу команда в матче экстралиги А уверенно разобралась с "Гомелем" - 4:2. У победителей отличились Артем Левша, Антон Елисеенко, Никита Ремезов и Артем Кислый.

За две путевки в финальный раунд Континентального кубка IIHF, который пройдет с 10 по 12 января 2020 года, помимо "Немана" и "Донбасса" спорят "Краковия" (Краков, Польша) и "Бейбарыс" (Атырау, Казахстан). С чемпионами Казахстана белорусы сыграют 16 ноября в 16:00, а с серебряными медалистами чемпионата Польши померяются силами 17 ноября в 17:00. -0-