Гродненский "Неман" обыграл "Гомель" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли "Гомель" в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась динамично. Гродненцы взвинтили темп, атакуя голкипера оппонентов. На второй минуте противостояния отличился форвард "Немана" Николай Сусло, забросивший первую шайбу в ворота соперников. Его поддержали партнеры по команде Артем Кислый и Тимо Хильтунен - 3:0. После третьего пропущенного гола главный тренер гомельчан Сергей Стась запросил тайм-аут. Хозяева ледовой площадки мобилизовались и перешли в наступление.

Во втором периоде "Гомель" попытался реабилитироваться. На 24-й минуте матча уменьшил отставание своей команды нападающий Юрий Кокшаров. Также в середине двадцатиминутки форвард прорвался сквозь оборону соперников и забил гол, оформив дубль.

В начале третьего периода хозяева ледовой площадки потеряли концентрацию. "Неман" же увеличил натиск и на 42-й минуте игры Сергей Малявко удвоил преимущество, забросив шайбу в ворота голкипера Андрея Грищенко - 4:2. Гродненцы успешно оборонялись и сберегли перевес в счете до финальной сирены.

В других матчах чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" в овертайме выиграл у молодечненского "Динамо" - 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0). Жлобинский "Металлург" проиграл минской "Юности" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).-0-