"Неман" обыграл "Лиду" и поднялся на первое место в экстралиге

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" на домашней арене обыграл "Лиду" в единственном субботнем матче экстралиги А со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тем не менее, болельщикам многократных чемпионов Беларуси пришлось изрядно понервничать. "Рыцари" дали настоящий бой соперникам из областного центра. В их рядах стоит отметить Александра Чирву. Новичок лидской дружины забросил четвертую шайбу в трех матчах, открыв счет в отчетном поединке.

Хозяева отыгрались на 13-й минуте первого периода и вскоре вышли вперед. Игорь Ревенко сначала ассистировал Виктору Туркину, а затем и сам завершил старания партнеров.

На 23-й минуте поединка Тимо Хильтунен сделал счет 3:1 в пользу гродненского клуба. Гостям удалось сократить разницу в счете до минимума благодаря Андрею Молоткову, использовавшему большинство своей команды. К слову, в данном поединке четыре из шести шайб были заброшены в аналогичных обстоятельствах. На 35-й минуте Алексей Бадун вновь вывел гродненцев на две шайбы вперед, установив окончательный счет матча.

Таким образом, гродненцы оказались на первом месте в турнирной таблице. Однако уже завтра их может сместить солигорский "Шахтер", которому в воскресенье предстоит нелегкий домашний матч против "Динамо-Молодечно".-0-