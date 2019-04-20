Гродненский "Неман" победил футболистов "Витебска" в чемпионате Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" после двух поражений подряд добились победы в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече 4-го тура подопечные Игоря Ковалевича одолели гостей из "Витебска" с минимальным перевесом - 1:0. Победный мяч на 73-й минуте игры забил казахстанский легионер "Немана" Гулжигит Алыкулов.

В стартовом матче 4-го тура футболисты "Минска" на своем поле разошлись миром с могилевским клубом "Дняпро" - 0:0. Для минчан это четвертая ничья в четырех стартовых встречах 29-го чемпионата Беларуси, могилевчане набрали первый зачетный балл.

Сегодня состоятся еще три игры: "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов), "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Минск), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Завершится 4-й тур тремя воскресными встречами: "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).

Положение в группе лидеров после трех туров: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 9, "Динамо" (Минск) - 7.-0-