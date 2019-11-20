Гродненский "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный медалист чемпионата Беларуси по хоккею клуб "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF, такая информация содержится на официальном аккаунте гродненского клуба в социальных сетях.

Турнир, принимающая сторона которого еще не определена, намечен на 10-12 января 2020 года. В числе претендентов на почетный трофей польская "Краковия", датский "Сендерюске" и британский "Ноттингем". Решение о месте проведения турнира будет принято в первых числах декабря.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой - ежегодное спортивное соревнование, проводимое с 1997 года под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. Белорусские клубы выигрывали Континентальный кубок четыре раза. Гродненский "Неман" становился обладателем трофея в сезоне-2014/2015. Еще трижды триумфатором становилась минская "Юность", являющаяся рекордсменом турнира по количеству побед.-0-