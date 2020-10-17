Гродненский "Неман" проиграл футболистам "Городеи" в чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" неожиданно проиграл на своем поле "Городее" со счетом 0:1 в поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей встречи в Гродно хозяева имели преимущество, но так и не смогли поразить ворота Сергея Черника. Гости отвечали острыми контратаками, и на 90-й минуте игры одна из них завершилась голом Лазара Сайчича, который нанес точный удар с линии штрафной площади соперников. Свою предыдущую викторию в нынешнем первенстве страны футболисты "Городеи" одержали ровно три месяца назад, одолев у себя дома бобруйскую "Белшину" (2:1), а затем потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

Результаты других матчей 26-го тура "Слуцк" - "Минск" - 2:1, "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:0.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами "Ислочи". Также в воскресенье пройдут еще четыре поединка: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест). Матч "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск) перенесн.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Белаоуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-