Гродненский "Неман" проиграл "Славии" в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" проиграли мозырской "Славии" с результатом 1:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма встречи в Гродно мозыряне дважды поразили ворота хозяев, а после перерыва гродненцы сумели отыграть лишь один мяч.

Также сегодня солигорский "Шахтер" играет в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ", а в Бресте местный "Рух" примет "Ислочь" из Минского района. Еще два матча состоятся 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 3:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Неман" - 47 (27), "Шахтер" - 46 (25), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).-0-