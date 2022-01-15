Гродненский "Неман" вышел в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" одолели в овертайме "Брест" со счетом 2:1 в выездном поединке чемпионата Беларуси и завоевали путевку в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 15-й минуте встречи Вячеслав Грецкий вывел гостей вперед, но добиться победы в основное время им не удалось. За полторы минуты до окончания брестчане пошли на последний штурм, заменив вратаря шестым полевым игроком, и Виктор Бовбель сравнял результат. Однако радость подопечных Андрея Ковалева была недолгой - уже на 23-й секунде дополнительного времени Никита Ремизов принес победу "Неману". Гродненские хоккеисты стали шестыми участниками плей-офф. Ранее пропуска в нокаут-раунд завоевали действующий чемпион страны минская "Юность", а также жлобинский "Металлург", "Гомель", солигорский "Шахтер" и "Витебск".

Также сегодня состоятся еще два поединка: лидеры турнира хоккеисты "Юности" примут на своем льду "Динамо" из Молодечно, а в Солигорске "Шахтер" встретится с хоккеистами "Лиды".

Положение команд в первой шестерке сейчас таково: "Юность" - 69 очков (43 матча), "Металлург" - 62 (43), "Гомель" - 61 (43), "Шахтер" - 59 (43), "Витебск" - 56 (43), "Неман" - 49 (44). После завершения регулярного чемпионата экстралиги еще две путевки в плей-офф разыграют команды, занявшие 7-10-е места. Они проведут серии до двух побед.-0-