Гродненский "Неман" выступит в финале Континентального кубка IIHF

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" начинает борьбу в финале Континентального кубка IIHF. Турнир пройдет 10-12 января в датском Войенсе на площадке Frøs Arena, вмещающей более 5 тыс. зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками белорусской команды станут польская "Краковия", датский "Сендерюске" и британский "Ноттингем". К сожалению, в предстоящих матчах гродненцы не смогут рассчитывать на одного из ведущих форвардов Александра Малявко, получившего травму.

В стартовом поединке, который состоится сегодня в 18.00, подопечные Сергея Пушкова сразятся с "Краковией". 11 января им предстоит помериться силами с "Сендерюске" (начало встречи в 21.30). В заключительный день турнира, 12 января, гродненская дружина сыграет с "Ноттингемом" (начало в 21.00).

Ранее белорусские клубы успешно выступали в этом турнире. Минская "Юность" трижды (в 2007, 2011, 2018 годах) становилась обладателем почетного трофея. В 2015 году в Континентальном кубке побеждал гродненский "Неман".-0-