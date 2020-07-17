Гродненский "Ритм" и ХК "Минск" стали финалистами чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки гродненского "Ритма" и ХК "Минск" оспорят золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Таков итог полуфинальных поединков турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанки не испытали проблем во втором поединке полуфинальной серии против барановичского "Текстильщика-БарГУ", победив соперниц со счетом 4:1. В рядах минчанок дважды отличилась Крестина Попкова, по разу заставляли капитулировать вратаря дружины из райцентра Брестчины Анастасия Сыс и Наталья Штин. Единственное взятие ворот хозяйками поля записала на свой счет Полина Дмитриевич. Первая встреча команд в Минске завершилась викторией столичных хоккеисток со счетом 10:0.

Куда более драматичной получилась игра в Смолевичах, где местная "Виктория" на последних минутах встречи вышла вперед, но в итоге уступила гродненскому "Ритму" - 3:4. В команде из Гродно отличились Светлана Богушевич, Ольга Шинтарь, Надежда Силицкая и Елизавета Скурат. За "Викторию" забрасывали Виктория Буракова, Людмила Нестерович и Юлия Михейчик. Поединок в Гродно завершился победой "Ритма" - 5:4.

Финальный раунд состязаний продлится до трех викторий одной из дружин. Первые матчи пройдут 23-24 июля на поле той команды, которая в регулярном чемпионате заняла место выше. Ответные - 27 июля и при необходимости 28 июля на поле того коллектива, который в регулярном чемпионате занял место ниже. Если в этих поединках ни одна из дружин не одержит три победы, решающая встреча будет сыграна 31 июля на поле того из соперников, который лучше выступил в регулярном чемпионате.-0-