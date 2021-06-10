10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Ритм" выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Победительницы записали на свой счет восемь очков после трех встреч. Выиграли они в том числе и у ближайших преследовательниц хоккеисток "Минска" в серии послематчевых бросков - 6:6 (буллиты 3:2). Столичная команда завершила турнир на 2-м месте, записав на свой счет семь пунктов. У завершившей старт на 3-й позиции "Виктории" из Смолевичей три очка. ХК "Текстильщик" (Барановичи) пунктов не набрал и замкнул итоговую таблицу розыгрыша почетного трофея.

Кубок страны среди мужских команд пройдет в Гродно 11-13 июня. В них примут участие четыре команды - ХК "Минск", СК "Строитель" (Брест), "Гроднооблспорт" и сборная Беларуси (U-18).-0-