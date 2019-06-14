Гродненскую область на II Европейских играх представят 30 спортсменов

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В основном составе белорусских команд на II Европейских играх выступят 30 представителей Гродненской области. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители региона выступят в 13 видах спорта. В основной состав команд вошли 30 атлетов, еще 8 находятся в статусе запасных.

"Наибольшее представительство у нашего региона в единоборствах - в греко-римской и вольной борьбе, в дзюдо и самбо. Позиции этих видов спорта в Гродненской области традиционно сильны. Причем у некоторых из спортсменов уже есть победный опыт. Например, в активе самбистки Татьяны Мацко золото I Европейских игры в Баку", - рассказал Олег Андрейчик. Также в Минске выступил стрелок Виталий Бубнович: он тоже победитель I Европейских игр.

"Немалое представительство Гродненской области в игровых видах - баскетболе 3х3, а также пляжном футболе. Последний вид спорта в регионе динамично развивается. Команда "Гроднооблспорт" стала чемпионом страны, достойно выступила в Лиге Чемпионов по пляжному футболу. Неудивительно, что трое игроков - в составе сборной", - рассказал Олег Андрейчик.

Хорошие традиции в регионе в спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, гребле. Атлеты из Гродненской области будут выступать в этих видах спорта, а также в велоспорте и боксе.

"На I Европейских играх спортсмены области завоевали восемь медалей. Участие в том спортивном форуме приняли 17 атлетов. Ждем хорошего выступления и в Минске. Для качественной подготовки были созданы все условия. Думаю, немаловажным фактором будет и поддержка родных трибун", - отметил Олег Андрейчик.

В Гродненской области во время II Европейских игр будет создана по-настоящему праздничная атмосфера, насыщенная спортивными, развлекательными, информационными мероприятиями. В регионе будут работать три фан-зоны: в самом Гродно, в Лиде и Волковыске. Самая крупная из них разместится на территории ЦСК "Неман" в областном центре.

На большом экране можно будет посмотреть все самые значимые события. Планируется концертное сопровождение мероприятий, запланированы игры и викторины на спортивную тематику. Будет организована работа аттракционов, игровых и образовательных площадок, фотозон.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-