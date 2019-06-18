Гродно 3 июля впервые примет игры этапа Лиги Европы по баскетболу 3х3

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 3 июля примет игры этапа Лиги Европы по баскетболу 3х3. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом проведения турнира станет Советская площадь в Гродно. Здесь 3 июля выступят 12 сильнейших команд баскетбола 3х3 из Беларуси, России, Швейцарии, Сербии, Польши, Латвии и Украины.

"Вид спорта динамично развивается. Он вошел в программу Олимпийских игр. Приятно, что впервые в стране турнир такого уровня пройдет именно в Гродно", - рассказал Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что планируется не просто провести игровой турнир, а устроить настоящий баскетбольный фестиваль для всей семьи: с мастер-классами, розыгрышами, викторинами, концертными и анимационными программами.

Этап единой Лиги Европы - Кубок концерна "РосЭнергоАтом" проводится по проекту "Планета баскетбола - Оранжевый атом".

"Не удивительно, что турнир проводится именно в Гродно. В регионе богатые баскетбольные традиции. Достаточно вспомнить знаменитого советского баскетболиста Ивана Едешко. Сейчас баскетбол, в том числе и 3х3, здесь также хорошо развивается. А еще мы увидели заинтересованность местных властей, ощущаем их поддержку в плане организации", - рассказал генеральный директор центра спортивной подготовки "Динамо-РосЭнергоАтом", комиссар Международной федерации баскетбола (ФИБА) Сергей Фомин. Он подчеркнул важность проведения турнира для популяризации вида спорта, развития массового баскетбола.

Игры из Гродно будут транслироваться в прямом эфире на сайте Международной федерации баскетбола. Матчи первого этапа, который прошел в январе в Санкт-Петербурге, посмотрели более 1,1 млн зрителей.

Сергей Фомин отметил, что сейчас проводится серия летних турниров, по итогам которых будут определены места проведения этапов Лиги Европы по баскетболу 3х3 на следующий год. Этап в Гродно, как планируется, получит постоянную прописку. Гродно удобен прежде всего с точки зрения логистики. Популярность баскетбола в регионе также играет свою роль.

Олег Андрейчик отметил, что сотрудничество с концерном "РосЭнергоАтом" в плане развития баскетбола в регионе не ограничиться одним турниром. Запланирован ряд мероприятий в сфере массового, корпоративного и профессионального спорта, реализация нескольких проектов в школьном баскетболе, создание необходимой инфраструктуры. Например, в Островце к середине августа будет сдана первая в области площадка для баскетбола 3х3 с покрытием мирового уровня. В Островце есть и своя команда по этому виду баскетбола.-0-