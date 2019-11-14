Гродно примет чемпионат мира по гиревому спорту

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профессионалы-гиревики поборются в Гродно за награды чемпионата мира по гиревому триатлону и кубка мира по гиревому спорту, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований, известный гродненский гиревик, автор множества рекордов Евгений Назаревич.

Престижные соревнования, во время которых состоятся и чемпионаты Европы и Союзного государства, а также первый инклюзивный турнир, соберут 15-17 ноября в Гродно около 150 участников из 12 стран.

"Будет представлен широкий спектр упражнений и дисциплин: марафоны и спринты, жим гирь лежа, подъемы рывком и толчком. Для разных групп участников предусмотрен разный вес гирь", - рассказал Евгений Назаревич. Победителей будут определять в нескольких возрастных категориях. Предусмотрены отдельные зачеты для профессионалов, любителей, ветеранов и новичков. Возраст самых юных участников - 6-7 лет.

Минимальный вес снаряда составит 4 кг. Если говорить о максимальном, то запланированы выступления с гирей в 80 кг. Мировой рекорд в толчке 80-килограммовой гири за одну минуту планирует побить литовский стронгмен Саулиус Скикас. Он же подал заявку на установление двух рекордов с 50-килограммовыми гирями.

"Думаю, стоит ждать рекордов и высоких результатов: в Гродно выступит немало других именитых спортсменов, борьба за медали будет серьезной", - отметил Евгений Назаревич. Кстати, среди тех, кто подал заявку на участие, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он планирует выступить за сборную Беларуси на одном из этапов командой эстафеты.

Во время чемпионата будет возможность поближе познакомиться с этим видом спорта. Для желающих узнать что-то новое будет организован мастер-класс. "Гиревой спорт - один из самых доступных. Для того, чтобы им заниматься, необходимы лишь желание и гири. Конечно, следует поставить правильную технику", - рассказывает Евгений Назаревич. Гири, по его словам, универсальный спортивный снаряд. Есть масса упражнений, позволяющих развить все группы мышц, повысить выносливость, просто поддерживать форму и даже похудеть, если необходимо.

Соревнования будет принимать центральный спортивный комплекс "Неман". Торжественное открытие запланировано на 9.00 16 ноября.-0-