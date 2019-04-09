Гродно примет квалификационный олимпийский турнир по тяжелой атлетике

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно впервые примет квалификационный олимпийский турнир по тяжелой атлетике, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

С 1 по 5 ноября в Гродно пройдет международный турнир по тяжелой атлетике памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича Alexander Cup. Международная федерация тяжелой атлетики присвоила турниру статус "Квалификационное мероприятие к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Серебряный уровень". Соревнования включены в официальный календарь МФТА.

"В Гродно соберутся мировые звезды тяжелой атлетики. По уровню такой турнир сопоставим с чемпионатом мира. Ожидаем, что участие в нем примут свыше 200 атлетов", - рассказал Олег Андрейчик. Базой для проведения соревнований станет гродненский ледовый дворец, трибуны которого вмещают около 2,5 тыс. зрителей.

Подготовка к масштабному форуму уже стартовала. Определены места для проживания и питания атлетов, прорабатывается логистика их приезда и отъезда. Немаловажным бонусом для иностранных участников и болельщиков из-за рубежа станет возможность посетить Гродненский регион без визы.

В Гродно наработан серьезный опыт по проведению турниров различного уровня, в том числе и по тяжелой атлетике. В течение последних лет именно областной центр постоянно принимал чемпионаты страны. Организация их была на высоте, что не раз отмечали участники. Прорабатывался вопрос повышения статуса турниров, привлечения большого количества участников из-за рубежа. Работал над этим и известный тяжелоатлет Александр Курлович. Alexander Cup будет посвящен памяти двукратного олимпийского чемпиона, ушедшего из жизни весной 2018 года.-0-