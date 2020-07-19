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19 июля 2020, 19:42

"Гроднооблспорт" и "Кировск-СДЮШОР" вышли в финал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

Фото из архива
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по пляжному футболу определись все соискатели наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей серии за золото, как и год назад, встретятся действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" и "Кировск-СДЮШОР". В полуфинальных матчах 13-го национального первенства в Кировске хозяева дважды переиграли "Щучин" - 4:0 и 6:4. Гродненская команда не оставила шансов соперникам из "Бреста" - 4:0 и 9:3. Неудачники полуфинальных баталий через неделю поспорят за бронзовые медали.

В поединке за пятое итоговое место мозырский "М-Сити" одолел кобринское "Полесье" со счетом 5:4. Кобринская команда за весь чемпионат не одержала ни одной виктории.

Заключительный тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу, после которого определятся призеры, пройдет 25-26 июля в Щучине.

Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах подряд золото завоевал "Гроднооблспорт". Также два титула в активе минской команды "Пассат-Пласт", один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.-0-

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