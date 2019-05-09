"Гроднооблспорт" узнал соперников в Кубке чемпионов по пляжному футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Гроднооблспорт" узнал соперников по групповому этапу Кубка европейских чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками белорусов в предварительной группе D будут российский "Кристалл" из Санкт-Петербурга, грузинское "Динамо" из Батуми и португальский "Насьональ". В составе "Кристалла" выступает один из лидеров сборной Беларуси Игорь Бриштель.

Турнир пройдет с 1 по 9 июня на португальском побережье, в городе Назаре. В прошлом году обладателем Кубка чемпионов стала португальская "Брага", одолевшая в финале питерский "Кристалл" в серии послематчевых пенальти. Третье место занял польский "Лодзь", победивший в матче за бронзу московский "Локомотив".-0-