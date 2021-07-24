"Гроднооблспорт" во второй раз выиграл Суперкубок Беларуси по пляжному футболу

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Гроднооблспорт" во второй раз подряд стала обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за первый трофей нового сезона гродненские футболисты в Щучине одолели в серии послематчевых пенальти соперников из могилевского клуба "Масита". Игровое время завершилось вничью - 4:4, а пенальти лучше пробили гродненцы - 5:4. Год назад эти соперники также оспаривали Суперкубок страны, и тогда также успеха добился "Гроднооблспорт".

Сегодня и завтра в Щучине проходят матчи первого тура чемпионата Беларуси. Кроме участников матча за Суперкубок в турнире выступают еще четыре команды: "Брест", "М-Сити" из Мозыря, "Полесье" из Кобрина, "Щучин".-0-