Громыко помог "Арсеналу" сыграть вничью с "Химками" в чемпионате России

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с "Химками" - 1:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Туле хозяева владели инициативой, но не смогли добиться успеха. Более того, на 30-й минуте игры гости вышли вперед после удара Камрана Алиева. Во втором тайме "Арсенал" продолжал доминировать, но сумел реализовать лишь один голевой момент - на 76-й минуте счет сравнял замбийский легионер Эванс Кангва. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко провел весь матч, а Юрий Ковалев на поле не выходил.

В другом сегодняшнем матче "Тамбов" принимал в Саранске футболистов "Сочи" и уступил с результатом 0:1.

Остальные матчи пятого тура российского чемпионата пройдут 26 августа. Московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко сыграет в гостях у "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе примет на своей арене "Ахмат" из Грозного. Екатеринбургский "Урал", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов, встретится на выезде с "Ростовом". Волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, на своем поле сыграет с московским "Спартаком".

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в Москве против местного "Динамо", а в Казани футболисты "Рубина" будут соперничать с "Уфой".

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 12 очков (4 матча), "Сочи" - 11 (5), "Спартак" - 8 (4), "Локомотив" - 7 (4), "Динамо" - 7 (4), "Ахмат" - 7 (4), ЦСКА - 6 (4), "Краснодар" - 6 (4), "Ростова" - 6 (4), "Урал" - 5 (4), "Арсенал" - 5 (5), "Рубин" - 4 (4), "Уфа" - 4 (4), "Тамбов" - 3 (5), "Химки" - 2 (5), "Ротор" - 1 (4).

Список лучших бомбардиров возглавляет Сердар Азмун ("Зенит"), забивший 4 гола.-0-