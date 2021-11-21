Группа независимых экспертов WADA сформирована для Игр в Пекине

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформировало группу независимых экспертов для мониторинга всех аспектов антидопинговых правил во время XXIV зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Команда из девяти человек (Хитеш Патель, Карин Генри, Тьерри Богосян, Ин Цуй,Винисиус Сардела, Юхан Тан, Стивен Бок, Чика Хираи, Алексис Уэббер - все Independent Observer) будет следить за основными процессами тестирования: от забора проб до условий хранения.
Каждый день во время Игр члены команды Independent Observer посещают различные места соревнований, чтобы наблюдать за тем, как реализуется антидопинговая программа.
Группе также будет поручено дать оценку лаборатории, в том числе применение процедуры исключения терапевтического использования. Команда независимых экспертов будет встречаться между собой ежедневно в ходе Игр, для составления отчета.
В Пекине тестирование будет проводить Международное агентство по тестированию (ITA), которое наделено этими полномочиями от имени МОК и Международного паралимпийского комитета.
"Команда экспертов WADA состоит из профессионалов и бывших спортсменов, которые объединены целью провести чистые и честные Игры", - заявил генеральный директор агентства Оливье Нигли.-0-