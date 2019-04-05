Группы NaviBand и "Песняры" выступят перед матчами хоккеистов Беларуси и России

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси проведут в Минске первый из двух товарищеских матчей с олимпийской командой России. Перед игрой, которая начнется в 20.00 на льду "Чижовка-Арены", зрителей ожидает выступление участников "Евровидения" группы NaviBand, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предстоящие спарринги главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко не смог привлечь всех сильнейших игроков. В частности, до сих пор нет в составе нескольких травмированных хоккеистов минского "Динамо", среди которых братья Андрей и Сергей Костицыны и Андрей Степанов. Нет в команде и натурализованных заокеанских игроков - защитника Ника Бэйлена ("Трактор", Челябинск) и нападающего Джеффа Платта ("Йокерит", Хельсинки), которые прибудут в Минск позже. Зато на лед могут выйти игроки из российских клубов ВХЛ: защитник Роман Дюков и форвард Вячеслав Андрющенко из тольяттинской "Лады", а также нападающий московской "Звезды" Данила Карабань. Кроме того, в списке несколько представителей североамериканских лиг.

Российская команда, которую тренирует известный в прошлом голкипер Олег Браташ, составлена из игроков клубов Континентальной хоккейной лиги. По мнению Андрея Сидоренко, соперник очень силен и хорошо, что у белорусских хоккеистов есть возможность проверить себя в соперничестве с такими оппонентами.

Второй спарринг белорусов и россиян состоится 6 апреля также в "Чижовка-Арене" (начало в 17.00). Перед матчем зрители увидят выступление легендарного ансамбля "Песняры". Оба поединка будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

Встречи с российской командой станут для сборной Беларуси одним из этапов подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира в группе А дивизиона 1 в казахстанском Нур-Султане. В борьбе за две путевки в элитный дивизион мирового чемпионата белорусам предстоит встретиться с командами Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).-0-