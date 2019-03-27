Грузинские футболисты проиграли второй матч квалификации Евро-2020

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущие соперники белорусов по плей-офф Лиги наций футболисты сборной Грузии потерпели второе поражение на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения от швейцарцев 0:2 грузины в поединке 2-го тура соревнований в квалификационной группе D уступили в Дублине с минимальным счетом 0:1 команде Ирландии. На старте ирландцы с таким же результатом победили в гостях футболистов Гибралтара. В другом поединке второго игрового дня датчане в Базеле на 84-й минуте проигрывали швейцарцам 0:3, но сумели забить три мяча и вырвали ничью - 3:3. Турнирное положение: Ирландия - 6 очков (2 матча), Швейцария - 4 (2), Дания - 1 (1), Гибралтар - 0 (1), Грузия - 0 (2).

В группе F вторую викторию кряду одержала сборная Испании, обыгравшая в гостях мальтийцев со счетом 2:0. В первом туре испанцы победили у себя дома норвежцев - 2:1. В скандинавском дерби второго тура футболисты Норвегии в Осло выигрывали у шведов 2:0, затем уступали 2:3, а в итоге сравняли счет на 7-й компенсированной минуте второго тайма - 3:3. Румыны уверенно переиграли в Клуже гостей с Фарерских островов - 4:1. Положение команд после двух туров: Испания - 6, Швеция - 4, Румыния - 3, Мальта - 3, Норвегия - 1, Фарерские острова - 0.

В группе J без потерь идет сборная Италии, которая одержала две победы на своем поле: сначала над Финляндией - 2:0, а потом над Люксембургом - 6:0. Финны во втором туре в Ереване взяли верх над армянами - 2:0, а в Зенице футболисты Боснии и Герцеговины разошлись миром с греками - 2:0. Положение команд после двух туров: Италия - 6, Греция - 4, Босния и Герцеговина - 4, Финляндия - 3, Армения - 0, Лихтенштейн - 0.

В остальных отборочных группах положение дел таково:

А - Англия - 6 очков (2 матча), Болгария - 2 (2), Косово - 1 (1), Черногория - 1 (2), Чехия - 0 (1);

В - Украина - 4 (2), Люксембург - 3 (2), Португалия - 2 (2), Сербия - 1 (1), Литва - 0 (1);

С - Северная Ирландия - 6 (2), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2);

Е - Словакия - 3 (2), Уэльс - 3 (1), Венгрия - 3 (2), Хорватия - 3 (2), Азербайджан - 0 (1);

G - Польша - 6 (2), Израиль - 4 (2), Македония - 4 (2), Словения - 2 (2), Австрия - 0, Латвия - 0;

Н - Франция - 6 (2), Турция - 6 (2), Албания - 3 (2), Исландия - 3 (2), Андорра - 0 (2), Молдова - 0 (2);

I - Бельгия - 6 (2), Кипр - 3 (2), Россия - 3 (2), Казахстан - 3 (2), Шотландия - 3 (2), Сан-Марино - 0 (2).

Список лучших бомбардиров возглавляют Рахим Стерлинг (Англия) и Эран Захави (Израиль), забившие по 4 мяча.

Отборочный турнир Евро-2020 продолжится в начале лета. Футболисты сборной Беларуси проведут два матча на поле "Борисов-Арены" - 8 июня против команды Германии и 11 июня против Северной Ирландии.-0-

Фото Sputnik-georgia