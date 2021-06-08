Грузинский спортсмен Шавдатуашвили и канадка Климкайт выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили и канадка Джессика Климкайт выиграли золото чемпионата мира по дзюдо, который продолжается в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Грузинский спортсмен стал сильнейшим в весовой категории 73 кг. Без поражений дойдя до финала, в решающей схватке турнира он победил Томми Матиаса из Швеции. Бронзовые медали выиграли Билал Чилоглу из Турции и японец Соити Хасимото.

В данном весе выступал и белорусский спортсмен Вадим Шока. Он завершил турнирную борьбу после стартового поединка, потерпев поражение от грузинского "файтера" Нугзара Таталашвили.

В стартах женщин канадка Джессика Климкайт не знала себе равных в весе 57 кг. Серебро на счету японки Момо Тамаоки, а бронзовые награды выиграли Нора Гякова из Косово и Тереза Столл из Германии.-0-